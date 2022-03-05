Путин поддержал отказ от уголовного преследования по экономическим преступлениям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб. Он также отметил, что правительство работает над расширением мер экономической поддержки, в том числе над снятием различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализацией уголовного законодательства, передает ТАСС.

«Я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, что нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб», — заявил Путин.

По поводу налоговых нарушений глава государства сказал, что они недопустимы, но уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы. Президент также отметил, что сейчас в России нужна максимальная экономическая свобода для бизнеса в ответ на текущую ситуацию.

Накануне Совфед одобрил закон о четвертом этапе амнистии капитала. Помимо параметров, которые применялись в ходе предыдущего этапа, у граждан РФ появится возможность задекларировать наличные денежные средства (в рублях и в валюте), которые подлежат внесению на банковские счета. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как было до этого.

Ранее «Эксперт» писал, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), которые будут запущены в ближайшие дни. В частности, будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, увеличен лимит по системе быстрых платежей и снижена ответственности за нарушения валютного законодательства. В правительство также были внесены предложения о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для субъектов МСП, занимающихся экспортом.

