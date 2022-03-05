Путин заявил о практически полном уничтожении военной инфраструктуры Украины

На данный момент уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Особого положения на территории РФ в связи с ситуацией на Украине вводить не планируется, подчеркнул глава государства. По его словам, военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России же такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет. Президент подчеркнул, что спецоперация на Украине идет так, как запланировал Генштаб, и отметил, что Москва будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях.

Путин назвал абсолютно правильным решение не ограничивать операцию только территорией Донбасса. Придать Украине нейтральный статус важно для того, чтобы эта страна не вступила в НАТО, напомнил он.

Помимо этого, глава государства заявил, что призывники не участвуют в операции ВС РФ на Украине. «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся. Повторю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать Родину. Они выполняют эту задачу с честью», — сказал президент.

Также он отметил, что санкции против РФ в сфере авиации наносят ущерб тем, кто их вводит. Говоря об отечественном авиапроме, Путин подчеркнул, что самолет МС-21 не уступает западным аналогам по многим параметрам и в частности именно поэтому некоторые материалы для строительства российского ранее оказались в санкционном списке.