Развитие получат гибкие и оперативные

Текущая ситуация вызывает у многих людей высокий уровень тревожности и панику: постоянный поток информации о закрытии магазинов, иностранных производств и сервисов стимулируют сметать прилавки, закупаться впрок, готовиться к чему-то худшему.

Однако отечественный промышленный сектор уже давно живет в условиях постоянного стресса, и санкции 2014 года научили нас импортозамещению и стремлению к импортонезависимости.

Например, мы довольно активно инвестировали в себя, в собственные сельскохозяйственные мощности - и сейчас мы себя обеспечиваем базовыми продуктами довольно уверенно. Фермерство развивается, отечественные аналоги занимают все больше места как в мелких, так и крупных точках сетевого ритейла - при этом уже 6 лет подряд Россия остается крупнейшим в мире поставщиком зерна и пшеницы, а в прошлом году стала лидером в экспорте Европы. При этом наши аграрии обеспечены и передовыми минеральными удобрениями от гигантов мирового рынка (ФосАгро, ЕвроХим, Акрон), которые являются исключительно нашими компаниями.

Также явно выросло собственное производство мяса птицы и свинины, достигнута самообеспеченность молочной продукцией (в том числе сырами), практически самообеспечены мы и в овощной отрасли (помидоры, огурцы). При этом логистические цепочки поставок со стороны наших азиатских партнёров по большой номенклатуре фруктов, овощей, ягод и прочих продуктов также сохранены, поэтому паника на рынке абсолютно не обоснована.

Импортный алкоголь также сразу не исчезнет с полок, но при всём при этом произойдёт смена лидера предложения за счёт российских продуктов.

И алкогольные игроки, которые активно участвовали в доработке закона о виноградарстве и виноделий, демонстрируют готовность к такой конкуренции.

Также последние годы у нас выросло количество производителей пива по самым высоким европейским стандартам, причём трёхкратно, при этом солод используется отечественный, и отрасль не сильно потеряет от частичного прекращения поставок иностранного сырья.

Обращая внимания на другой болезненный вопрос, как мы будем летать? - Здесь также импортозамещению работает и развивается вовсю.

На дальние расстояния как по России, так и в азиатские страны, Южную Америку у нас доработан, сертифицирован и готов к серийному производству Ил-96-400М. Самолеты «Ил» исторически были одними из самых надежных и безопасных, а современные материалы делают их ещё и не менее экологичными, чем конкуренты из Боинга и Эйрбаса.

Среднемагистральный МС-21-300 также в следующем году должен встать на крыло, причём это будет практически полностью отечественной самолёт с двигателями ПД-14. А ближнемагистральный СуперДжет-100-new получит двигатели ПД-8, а также возможность для более быстрого и качественного сервисного обслуживания, что позволит лайнерам летать без простоя.

Также несколько слов стоит сказать и про IT-сектор, который в России исторически силён квалифицированными специалистами. Фактически первыми, кто в это непростое время получит поддержку от государства будут именно IT-компании и специалисты. Их анонсировал глава кабмина Михаил Мишустин и указ уже подписал Владимир Путин.

- Все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и от налоговых проверок на 3 года. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%;

- Сотрудники IT-компаний смогут взять льготную ипотеку и получить отсрочку от армии на время работы в IT-сфере до 27 лет.

Мы оказались в очень сложном историческом периоде. Фактически, это можно назвать жёсткой трансформацией рынка, очередным стресс-тестом. Но также как и в пандемии коронавируса, когда выжили более гибкие, более цифровизированные компании, так и сейчас - Новый виток своего развития получит те, кто более гибко и оперативно сможет перестроиться от привычных бизнес-процессов к новым, ещё мало изученным. И объем государственной поддержки, как финансовой, так и законодательной, будет существенным для того, чтобы обеспечить эту трансформацию.