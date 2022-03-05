Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от международных рейсов

Это относится к тем авиакомпаниям, во флоте которых есть зарегистрированные за рубежом и принадлежащие иностранным лизингодателям воздушные суда.

Меры следует принять во избежание риска ареста или задержания указанных самолетов. Прецеденты такого рода недружественных действий уже имеются, заявил регулятор. Полеты за рубеж с пассажирами и грузами предлагается приостановить с 6 марта, а полеты из-за рубежа — с 8 марта. О выполнении данной рекомендации в субботу заявили «Аэрофлот» и «Победа». Ранее рейсы за границу отменили S7.

Стоит отметить, что рекомендованные ограничения являются временными и не затрагивают зарубежные авиакомпании из стран, которые не присоединились к санкциям, а также российские авиакомпании, для бортов которых отсутствуют обозначенные риски.

При этом находящимся за рубежом гражданам России предлагается рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой. Например, использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией, а затем совершить пересадку на рейс российской или иностранной авиакомпаний, следующий в воздушную гавань на территории России. Также предлагается использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения.

«В связи с недружественными решениями ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы», — подчеркивается в заявлении Росавиации.

Кроме того, регулятор уточнил, что полеты отечественных авиакомпаний внутри России продолжаются без ограничений. Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять у них на официальных сайтах.