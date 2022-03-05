Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Российские военные сообщили о создании гуманитарных коридоров с 10:00 мск субботы, 5 марта и о введении «режима тишины» для выхода гражданского населения из городов Мариуполь и Волноваха.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Между тем ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ пишет, что боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь по вошедшим в Мариуполь подразделениям народной милиции из школ, больниц и детских садов.

«Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах», — цитирует агентство официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Сообщается, что Вооруженные силы РФ за время спецоперации на Украине поразили 2 037 объектов военной инфраструктуры. «Всего за время операции поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них — 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 61 радиолокационная станция», — сказал Конашенков.

Он отметил, что также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, российские оенные уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире.

В четверг, 3 марта, сообщалось о сужении кольца блокирования Мариуполя. За день до этого Минобороны РФ заявило, что гражданское население может покинуть город через восточное направление по дороге Мариуполь — Широкино.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря в Донецкой области Украины, это один из крупнейших морских торговых портов страны. В городе проживает около полумиллиона человек.

Волноваха — райцентр на юго-западе Донецкой области Украины. Минобороны России сообщило о полном блокировании города 28 февраля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель — демилитаризация и денацификация страны. В Минобороны регулярно заявляют, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает.