Тинькофф начнет с Мексики

Соответствующее заявление накануне сделал содиректор финансового холдинга Павел Федоров. Одной из стран, где начнет работать компания, вероятно, станет Мексика.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на топ-менеджера, развитие на этом рынке планируется начать с предоставления услуг эквайринга.

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«Мы изучаем возможность предоставления эквайринговых услуг и проведения платежей. Это может быть отправной точкой для выхода на рынок в будущем. Смотрим на это. Пока не о чем говорить, кроме того, что для нас есть возможности по запуску эксперимента с некоторым количеством потенциальных покупателей, маленькими и средними торговыми точками в плане использования нашей технологической платформы и решений», — сказал Павел Федоров.

По его словам, у группы есть возможности начать там эксперимент по использованию технологической платформы. «Пока не о чем говорить, кроме того, что для нас есть возможности по запуску эксперимента с некоторым количеством потенциальных покупателей, маленькими и средними торговыми точками в плане использования нашей технологической платформы и решений», — добавил содиректор.

Стоит отметить, что международные амбиции компании проявились еще в прошлом году. Как напоминает ТАСС, в ноябре 2021 года содиректоры группы Оливер Хьюз и Павел Федоров сообщили журналистам, что TCS Group проявляет интерес к трем рынкам Юго-Восточной Азии, считая их перспективными. Для реализации международных проектов было сформировано бизнес-подразделение Tinkoff Global.

Вскоре выяснилось, что группа планирует получить банковскую лицензию на Филиппинах. Сейчас, как отметили в компании, TCS продолжает диалог с центральным банком этой страны и местным регулятором — BSP. «Идет обычный процесс, рутина. Этот процесс занимает некоторое время», — уточнил Павел Федоров.

Сегодня Тинькофф Банк предлагает клиентам все виды эквайринга: торговый, мобильный, интернет. Пользоваться интернет-эквайрингом финансово-кредитной организации могут и предприниматели, и некоммерческие организации. Для подключения достаточно иметь счет, и открыт он может быть в любом банке. При этом компания не взимает плату за ежемесячное обслуживание. Комиссия взыскивается только с поступлений выручки: до 3 млн рублей — 2,99%; 3–5 млн рулей — 2,59%, 5–10 млн рублей — 2,49%; 10–20 млн рублей — 2,39%, далее — индивидуально.

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У группы TCS и раньше были планы выхода на Латинскую Америку, происходящие в России события лишь ускорили этот процесс, заявила «Эксперту» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Другое дело, считает она, что подобная экспансия происходит не одномоментно. Процессы занимают продолжительное время.

При этом рынок Латинской Америки для предоставления услуг эквайринга очень емкий и перспективный, а в эквайринговом секторе TCS имеет сильные позиции и хорошие наработки, включая технологическую платформу. В настоящий момент такие идеи можно оценивать как вариант с диверсификацией бизнеса, это явно перспективно, уверена Анна Бодрова.

Сейчас акции TCS Group подешевели до 3,19 доллара, против неё не были введены санкции, напомнил «Эксперту» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Один из повлиявших факторов — решение Банка России заморозить выплаты дивидендов и купонов иностранцам по акциям и облигациям российских компаний. Сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, сейчас важно дождаться стабилизации ситуации и уже тогда принимать взвешенное решение.

Потенциал латиноамериканского рынка велик, подтверждает Павел Сигал. Кроме того, эти страны состоят в дружественных отношениях с Россией, что даёт отличную возможность для экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию. Вероятно, предполагает эксперт, в связи с текущей ситуацией объём экспорта в Латинскую Америку увеличится, а Россия тем самым будет замещать свои убытки полученной прибылью.