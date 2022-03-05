Торговые сети не дадут спекулировать социально-значимыми товарами

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания. Как говорится в сообщении Минпромторга, новые правила коснутся товаров, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка в размере 5%.

Как отметили в министерстве, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. В связи с этим сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Это, подчеркивают в Минпромторге, сделано, чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты. Конкретные товары и параметры их отпуска сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций – АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.

Механизм ограничения наценок предполагает, напоминает «Интерфакс», что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров – молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно, но это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

Не допустить паники и спекуляций

Торговые сети в России организовали мощную GR-работу: при помощи консультантов правильно выстроили отношения с органами государственной власти, все вопросы решают быстро и взаимовыгодно – иногда уступают сети, иногда им уступает государство, комментирует ситуацию Никита Донцов, руководитель Коммуникационной Группы «Влияние».

Конечно, обращает внимание политолог, любые нерыночные инструменты регулирования экономики, такие как ограничение цен или субсидирование, иногда приводит дефициту, появлению перекупщиков и чёрному рынку. Поэтому ограничение продажи соцтоваров в одни руки – это правильный механизм регулирования и ещё одна лоббистская победа торговых сетей.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников соглашается, что в сложившихся условиях это абсолютно здравая мера, которая направлена на то, чтобы не допустить паники и спекуляций. В любой, даже не критической, а просто сложной ситуации, население начинает скупать все, до чего может дотянуться – мы хорошо помним это по 2020 году, говорит эксперт. В итоге возникает паника на ровном месте, действительно способная привести к дефициту и росту цен.

Еще один немаловажный момент: в период неопределенности активизируются люди, которые стремятся заработать на ситуации, продолжает юрист. Поскольку во время подобного рода событий население скупает преимущественно продукты длительного хранения, сейчас они наиболее популярны у перекупщиков. Несмотря на то, что магазины не опустели и все есть в наличии, на маркетплейсах можно встретить, например, стандартную банку зеленого горошка за 450 рублей, пачку обычных макарон за 300 рублей и т.д.

С другой стороны, нужно будет оценить эффективность принятых мер: ведь за покупками можно возвращаться неограниченное количество раз, обращает внимание Гусятников. Кроме того, продукты уже давно можно заказывать онлайн и оформлять заказ также можно неограниченное количество раз. Возможно, в этом свете логично было бы установить максимально допустимые розничные цены на отдельные товары, хотя бы в маркетплейсах и в несетевых магазинах – с тем, чтобы лишить спекулянтов незаконной прибыли.