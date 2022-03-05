ЦБ назвал причину замедления обработки операций в СБП

Банк России предупредил, что из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). На сохранность средств клиентов это никак не влияет, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке также заверили, что операционный платежный и клиринговый центр СБП — АО «Национальная Система Платежных Карт» (НСПК) — взаимодействует с телеком-провайдерами по текущей ситуации.

5 марта Ассоциация банков России предложила ЦБ вдвое снизить взимаемые с кредитных организаций в Системе быстрых платежей комиссии «для максимальной мобилизации запасов ликвидности внутри страны». Также в этот день стало известно, что регулятор может в скором времени увеличить максимальный размер одной операции в СБП. По данным ТАСС, лимит вырастет с 600 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России установил тарифы для кредитных организаций по новым сервисам СБП, которые будут действовать в 2022 году. С 1 января стали доступны переводы между юрлицами, тарифы регулятора по таким операциям для банков составляют от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.