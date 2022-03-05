Центробанк установил курсы валют на праздничные дни

Банк России установил на предстоящие выходные дни официальный курс доллара на уровне 105,8124 рубля, курс евро — на уровне 115,6212 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 5 марта, доллар в цене не изменился, евро — понижен на 91 копейку (с 116,5312 рубля).

4 марта ЦБ сообщил, что торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи с 5 по 8 марта проводиться не будут.

Ранее «Эксперт» писал, что несмотря на тяжелые для российской валюты итоги недели, пятницу рубль закрыл процентным ростом. Не исключено, что действия ЦБ помогут ему продолжить укрепляться и на следующей неделе. Всего же за текущую неделю рубль потерял в паре с долларом 34%. Такого масштабного падения за неделю в нынешнем тысячелетии не наблюдалось. Даже в период предыдущего обострения российско-украинских отношений в 2014-2015 годах и также мировой биржевой коронавирусной паники 2020 года максимальное недельное падение «россиянина» лишь немногим превышало 10%.

