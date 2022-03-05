Украинские боевики отказались выпускать мирных жителей Мариуполя из города

Украинские националисты отказываются предоставлять гуманитарный коридор мирным жителям Мариуполя.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято», — говорится в сообщении штаба. Отмечается, что националисты потребовали у жителей города отказаться от выезда на безопасную территорию.

Сообщается, что власти Мариуполя сообщили о переносе эвакуации мирного населения.

В штабе территориальной обороны ДНР рассказали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказывают помощи жителям Волновахи, которые нуждаются в эвакуации. «Боевики вооруженных формирований Украины намеренно не оказывают необходимую помощь нуждающимся, чтобы они не смогли покинуть населенный пункт Волноваха», — указывается в заявлении штаба.

Как пишет агентство, из села Николаевка Волновахского района в поселок Новый Свет Старобешевского района эвакуированы 24 мирных жителя, в том числе четыре уроженца Волновахи. Они рассказали, что в подвалах разрушенных жилых домов города находятся гражданские лица, которые не могут самостоятельно выбраться.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, украинские националисты, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе, продолжают провокации в направлении гуманитарных коридоров, не позволяя людям покинуть Волноваху и Мариуполь.

Глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что 200 тыс. беженцев из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи до сих пор не прибыли к открытым сегодня гуманитарным коридорам. «К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тыс. беженцев из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл», — констатировал он.

По словам Мизинцева, достоверно установлено, что националисты не выпускают из городов мирных жителей и иностранных граждан. При этом Россия выполнила все условия украинской стороны по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе, отметили в Минобороны. Там предположили, что националисты используют режим тишины в Мариуполе и Волновахе для наращивания сил и средств.

По данным российского военного ведомства, боевики продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита около 5 тыс. иностранцев. Сообщается, что нацбатальоны избили студентов из Пакистана, которые пыталась покинуть город Сумы.

В Минобороны пояснили, что чудовищный рост преступности на Украине происходит из-за бесконтрольной раздачи вооружения жителям городов, радикалам и уголовникам.

С начала проведения военной операции на Украине из опасных зон эвакуировано более 156 000 человек, из них 41 596 детей. Всего государственную границу РФ с территории Украины пересекли 17 365 личных автомобилей, из них за сутки — 924, рассказали в Минобороны, заверив, что несмотря на всю тяжесть последствий срыва гуманитарной операции, Россия готова и дальше работать с представителями Украины по разрешению кризиса.

Ранее «Эксперт» писал, что российская сторона объявила «режим тишины» и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Отмечалось, что открытие коридоров было согласовано с Украиной.