В Крыму задержали гражданина Украины, причастного к энергоблокаде полуострова

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который входил в группировку, участвовавшую в энергетической блокаде полуострова.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержан гражданин Украины, 1959 года рождения, который входит в незаконное вооружённое формирование «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана.

Установлено, что злоумышленник вступил в группировку в 2015 году в Херсонской области. Под руководством инструкторов из нацбатов он прошёл тактико-специальную и огневую подготовку. В ноябре того же года боевик участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова.

В настоящее время мужчина заключён под стражу. Проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершённого им преступления и выявлению связей на территории РФ, причастных к деятельности батальона Челебиджихана.

