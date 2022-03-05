В России запустят антикризисные программы льготного кредитования МСП

Банк России при взаимодействии с правительством РФ разработал антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Они позволят бизнесменам получить оборотные кредиты сроком до года, а инвестиционные кредиты — на срок до трех лет по ставкам не выше 15% годовых, сообщили в ЦБ.

«Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%. Объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года», — говорится в сообщении Центробанка.

Инвестиционные кредиты будут предоставлять по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую ЦБ реализует совместно с АО «Корпорация «МСП». Ставки по таким кредитам также не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Лимит программы увеличится на 160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей. В корпорации «МСП» рассчитывают, что он будет выбран в текущем году.

На обе программы выделены средства в размере 500 млрд рублей. Таким образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей, подчеркнули в ЦБ. В программах примет участие «широкий круг банков».

Ранее «Эксперт» писал, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), которые будут запущены в ближайшие дни. В частности, будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, увеличен лимит по системе быстрых платежей и снижена ответственности за нарушения валютного законодательства. В правительство также были внесены предложения о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для субъектов МСП, занимающихся экспортом.

