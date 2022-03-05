Валерий Гергиев привезет в «Зарядье» произведения выдающихся русских композиторов

Программа выходного дня обещает быть насыщенной. На дневном концерте (15:00) Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева порадует зрителей произведениями Николая Римского-Корсакова.

В программе: симфоническая сюита «Шехеразада», созданная композитором под впечатлением от цикла арабских сказок «Тысяча и одна ночь», и сюита из оперы «Сказка о царе Салтане», которая была написана Римским-Корсаковым по случаю 100-летия Пушкина и, по словам самого композитора, стала одним из любимейших его музыкальных произведений.

На вечернем выступлении (20:00) оперные солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро исполнят III действие оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова.

Это произведение – о силе человеческой природы, которая одухотворена верой. Той силе, что побеждает бесовскую «нежить» (слова самого композитора) искренностью и истовостью веры. Не случайно половину оперного действия занимают молитвы, коллективные или потаенно-исповедальные. А весь интонационный строй «Китежа» как бы всматривается вглубь, в исконные, сакральные первоосновы «русского духа».

Грандиозный духовный труд, помещенный в партитуру «Китежа», до сих пор остается актуальным и даже злободневным.

Также на концерте прозвучит произведение Модеста Мусоргского «Картинки с выставки» в оркестровой редакции Мориса Равеля. Здесь и яркие бытовые картинки, и меткие зарисовки человеческих характеров, и пейзажи, и образы русских сказок, былин.

Выступления пройдут при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Информация о солистах и билетах – на официальном сайте Московского концертного зала «Зарядье»: zaryadyehall.com.