Закон об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах распространят на Росгвардию

Закон об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах планируется распространить на Росгвардию и другие структуры, которые принимают участие в спецоперации России на Украине.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, передает «Интерфакс».

«В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — цитирует агентство Хинштейна. Он уточнил, что новый закон коснется и иностранных граждан.

Глава комитета указал на то, что подразделения Росгвардии активно участвуют в спецоперации на Украине, обеспечивая общественный порядок на освобожденных территориях и охраняя объекты инфраструктуры, а также сопровождают колонны с гуманитарными грузами. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооруженных Сил РФ, отметил Хинштейн. «Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены», — подчеркнул он.

Накануне, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, который ранее единогласно, сразу во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы.

Согласно поправкам, Уголовный кодекс России дополнится новой статьей 207.3, которая будет предусматривать наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности Вооруженных Сил РФ во время выполнения обязанностей по защите граждан и государства. За нарушение закона положен штраф в размере до 1,5 млн рублей, в особо тяжелых случаях можно получить срок до трех лет. Если используется служебное положение или имеются «корыстные мотивы», то штраф составит до 5 миллионов, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. В случае, если распространение фейка повлекло за собой серьезные последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор призвал российские СМИ при освещении конфликта полагаться на официальные заявления России. Ведомство направило запрос десяти российским СМИ с просьбой удалить фейки о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины и начало административное расследование, предупредив об ответственности в виде штрафов до 5 миллионов рублей.