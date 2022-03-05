Домашние животные россиян попали под санкции

Под антироссийские санкции попали даже домашние питомцы россиян. Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в РФ, принимать участие в выставках за пределами страны с 1 марта по 31 мая. А Международная кинологическая федерация (FCI) в свою очередь приняла решение о запрете Российской кинологической федерации проводить на территории РФ любые мероприятия, на которых присуждаются титулы под эгидой данной организации.

Но если данные санкции нанесут урон преимущественно официальным заводчикам и участникам выставок, то вероятные ограничения или полное отсутствие поставок иностранного корма могут коснуться абсолютного большинства зоовладельцев. Видимо, по мнению «западных партнеров», коллективная вина за обострение ситуации на Украине лежит не только на людях, но и на собаках и кошках.

Корма под вопросом

Обеспокоенность населения заметили и в Государственной Думе РФ. Первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой принять меры по недопущению дефицита кормов и их добавок, а также ветеринарных лекарств для домашних животных на российском рынке.

Полный уход иностранных брендов кормов с российского рынка реален, считает зооблогер, автор канала «Хвостатый питомец» Сергей Модлый. «Причин тут несколько. Первая — повышение итоговой стоимости в розничной продаже, что перераспределит покупательский спрос в сторону более дешевых кормов, например, российского производства. Вторая —логистическая. Меняются схемы поставок и схемы оплат», — заявил он «Эксперту».

На данный момент найти зарубежные корма на полках магазинов все еще можно. Как рассказала «Эксперту» ветеринарный врач-диетолог Анна Суаро, такие бренды как Royal Canin и Purina, имеющие производство не только за рубежом, но и в России пока подтверждают продолжение текущей работы и поставок в РФ. Однако какие именно корма будут ими поставляться — пока неизвестно.

В комментариях СМИ бренды Farmina и «Акана» рассказали, что европейские поставщики отгрузки не останавливали, но уже подняли цены на свою продукцию. В связи с этим поступления в некоторые магазины крайне ограниченны.

С 1 марта подорожание зарубежных кормов в разных регионах России составило от 10 до 40 процентов. Одна из причин данного процесса заключается в росте стоимости ингредиентов — мяса и зерновых. «В самих кормах зачастую используется пшеница и кукуруза», — отметил Сергей Модлый.

Впрочем, самое неприятное в текущей ситуации — это даже не рост цен. Отсутствие или недостаток определенных видов зарубежного корма на рынках может поставить под угрозу здоровье и жизни многих животных. Анна Суаро заметила, что на данный момент диетологических линеек у отечественных производителей практически нет. Некоторые из них представлены только для питомцев с заболеванием почек или желудочно-кишечного тракта.

«Этого очень мало, нужны не только влажные, но и сухие корма. Кроме того, есть масса прочих болезней, при которых нужна диетотерапия. Альтернативы корму для здоровых животных найти можно, но их еще нужно изучить. Из моей личной практики: владельцы пользовались в основном иностранной продукцией. С токи зрения диетолога, все это очень грустно. Потому что очень много животных нуждается в специализированном питании, которое сейчас доступно в ограниченном количестве, а больных много», — заметила Анна Суаро.

Нужен не только объем, но и качество

На данный момент отечественные производители кормов способны частично восполнить нужны российского потребителя. Как подтвердил Сергей Модлый, в России достаточно большой выбор кормов премиум и эконом сегментов, существуют отдельные бренды супер-премиум класса. Тем не менее производители кормов из РФ не могут предложить не только обширные лечебные линейки, но и холистики — корма с только качественными источниками белка высшей категории, наиболее натуральные по составу.

«Холистиков, в классическом понимании этого слова, нет. Сейчас только запускаются и настраиваются линии, которые планируются использовать под супер-премиум и холистик. Но это пока лишь ожидания, точно прогнозировать возможности производителей еще рано», — заметил Сергей Модлый.

Серьезные проблемы могут возникнуть с ресурсной базой ингредиентов, которая более обширна в Европе и Канаде. «В наших российских кормах зачастую используются ингредиенты из-за рубежа. Так что здесь очень двойственная ситуация. Надеюсь, что вслед за всплеском продаж отечественных кормов, подтянется и ресурсная база, которая позволит расширить линейки кормов и брендов», — добавил Сергей Модлый.

По мнению зооблогера, всплеск продаж отечественных кормов, сильно загрузит производства, но «упрется» в их возможности. При этом оборудование российскими производителями закупается за рубежом. И это один из важнейших вопросов, который нужно решить отечественным компаниям.

Тем не менее, российские производители явно не стоят на месте. И для них санкции, возможно, статут очередным стимулом для улучшения качества и увеличения объемов работы. «Я больше, чем уверен, что насытить рынок отечественными кормами будет возможно. Правда, хочется не только объем, но и качество», — заключил Сергей Модлый.

Отечественные производители выжидают

В целом можно констатировать, что, судя по официальным сайтам и социальным сетям отечественных компаний, производство продолжается, а продажи даже возрастают, поскольку клиенты предпочитают запасться впрок. Так, компания TitBits на днях начала публикацию рекламы акций на свою продукцию на маркетплейсе Ozon. Однако уверенности в будущем ни у кого нет.

На рынке доминирует выжидательная позиция. Фиры-производители в большинстве своем не отвечают даже на запросы журналистов, ограничиваясь лишь заявлениями в поддержку потребителей в интернете. Бренды Petdiets, Живая сила, Lapico, TitBi на момент публикации материла не предоставили «Эксперту» комментариев.

Компания Karmy ответила, что отслеживает ситуацию и готовится предоставить официальный ответ потребителям в скором времени. Бренд Blitz? заявил «Эксперту», что цены на их российских продукты на данный момент остаются прежними, а в случае их изменения покупатели будут оперативно проинформированы.

