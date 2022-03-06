Альфа-Банк продлит срок всех действующих карт Visa и Mastercard

Альфа-Банк сообщил о продлении срока действия всех пластиковых карт Visa и Mastercard до конца 2028 года. В Telegram-канале банка также сообщается, что карты этих международных платежных систем будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта включительно.

«Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо. И да, все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде», — говорится в сообщении банка.

В кредитной организации также отметили, что с 10 марта карты Visa и Mastercard продолжат работать только на территории России, поэтому всем клиентам, находящимся сейчас за границей, порекомендовали снять наличные. А тем, кто в России — решить за эти дни, какие подписки на зарубежные онлайн-кинотеатры и сервисы они хотели бы продлить.

Ранее «Эксперт» писал, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме до истечения срока их действия. Недоступными станут только трансграничные операции по этим картам, сообщили в пресс-службе ЦБ. В случае выезда за границу ЦБ порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту «Мир», которая уже принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Россиянам также посоветовали использовать за рубежом кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Она принимается в России и еще в 180 странах.

