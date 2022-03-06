Бизнес для человека: акселератор Impact Innovators поддерживает социально значимые стартапы

Тема социальных стартапов для России относительно новая. Главной движущей силой таких проектов является желание их создателей делать мир лучше, помогать людям. В то же время, как и любой стартап, они нуждаются в привлечении средств на развитие, продвижение, поэтому должны доказывать свою жизнеспособность, доказывать преимущества в сравнении с конкурентами. Опыт показывает, что и в мире, и в России в этой сфере появляются крупные и успешные проекты. Чтобы достичь такой цели, молодому предприятию необходима поддержка извне: нужны знания и компетенции, привлечение средств, наконец, важные контакты и партнерские связи. В нашей стране также наблюдается тренд, когда крупный бизнес, корпорации обращают свое внимание на гуманитарные стартапы и готовы инвестировать в них значительные средства.

Одной из компаний, занимающихся поддержкой подобных стартапов, является акселератор Impact Innovators, который в феврале закончил прием заявок от молодых организаций, стремящихся проявить себя в этой сфере.

В течение двух недель свои заявки подавали участники проектов, направленных на сохранение окружающей среды (экология, «зеленые» технологии, снижение выбросов и борьба с изменениями климата, сбережение ресурсов и т.д.); развитие социальной инфраструктуры (создание городских пространств для всех, в том числе инклюзия, транспортная доступность, занятость и досуг инвалидов); здравоохранение, медицина, пропаганда и поддержка здорового образа жизни (в том числе борьба с онкологическими заболеваниями, обеспечение доступности медицины для удаленных населенных пунктов, репродуктивное здоровье и т.д.); развитие культуры и сохранения наследия (в том числе создание доступной культурной среды, цифровизация культурных учреждений, проведение онлайн-мероприятий и т.д.); образования и расширения экономических возможностей граждан (в том числе инклюзивное образование, помощь в трудоустройстве, обучение «гибким» навыкам, масштабирование бесплатного образования и т.д.).

Условия участия – достаточно простые: наличие готового или MVP (минимально жизнеспособного) продукта, его соответствие заявленным направлениям, успешное прохождение отбора и, главное, инновационность.

По итогам отбора победители примут участие в масштабной программе, рассчитанной на шесть недель. В ходе ее реализации они смогут из первых уст узнать об опыте уже успешно реализованных проектов в этой сфере, обретут необходимые компетенции и навыки для запуска и продвижения проектов, смогут найти новых партнеров. Почти полтора месяца 20 команд будут обучаться под руководством трекеров-экспертов в области развития бизнеса. Стартапы получат необходимые знания и профессиональную экспертизу своих проектов.

В частности, участники получат недостающую теоретическую базу, персональное сопровождение опытного трекера, который поможет определить вектор развития проекта, около 15 консультаций с представителями успешных технологических компаний и корпораций, наиболее перспективным стартапам также будет оказана помощь в поиске инвестиций и предоставлена возможность финансирования. Организаторы также готовы обеспечить введение стартапа в индустрию венчура и помочь с приобретением целевых контактов. Лучшие финалисты акселератора также получат возможность выиграть грант на развитие.

Проект запущен по инициатив е венчурного фонда Winter Capital благотворительного фонда «Образ жизни», компании Microsoft и Московского центра инновационных технологий в здравоохранения. Спонсором конкурса стала группа «Интеррос». Проект реализуется при поддержке успешных фондов и крупного бизнеса, в том числе британской аудиторско-консалтинговой компании EY и общественного центра «Благосфера».

Корпорации заинтересованы в развитии подобных стартапов, инвестируя в hi-tech-технологии и социально значимые инновации. Такой симбиоз необходим и самим бизнес-гигантам, и молодым проектам. В современных условиях, как отмечают представители спонсоров проекта, бизнес, не несущий обществу пользы, перестает быть эффективным. Времена, когда для того, чтобы пробиться наверх, нужно было расталкивать всех локтями, прошли. Сейчас все чаще солидные компании, добившиеся успеха, подтягивают новичков, только выходящих на рынок.

Создатели акселератора отмечают, что в России постепенно выстраивается эффективная система взаимодействия некоммерческих организаций, в том числе, социально ориентированных, бизнеса и государства. Одновременно приходит понимание, что именно инновации помогают развитию по-настоящему инклюзивной среды.

Так, среди прошедших конкурс заявок, например, уникальный проект «Театр +», делающий доступным обычный театр людям с нарушениями слуха. Его разработали руководитель Ассоциации искусства Варвара Коровина и руководитель театра для глухих «Не до слов» Сергей Видный.

Одно из преимуществ стартапа – его доступность. В последние годы высокие технологии открылись широким слоям населения. По данным исследований, в прошлом году число пользователей смартфонов в мире достигло 67%. По некоторым оценкам, в России этот процент еще выше. Проект представляет из себя мобильное приложение, которое можно легко установить в любой смартфон. В нем содержится субтитрированный перевод текста к конкретным спектаклям, а также описание краткого содержания пьесы на жестовом языке. Заняв место в зрительном зале, пользователь ставит смартфон в специальный держатель, фиксирующий для удобства устройство на уровне глаз и нажимает кнопку «plaу». Автора надеются, что в будущем к системе удастся подключить все российские театры, что, с одной стороны, привлечет в них новую аудиторию, с другой стороны, позволит приобщиться к этому виду искусства тех, кто раньше не имел такой возможности.

Проект уже прошел «обкатку» в Воронежском академическом театре драмы, где глухие зрители смогли увидеть с субтитрами спектакль «Метель» по одноименной повести А.С. Пушкина. «В результате мы получили позитивные отзывы и от глухих зрителей, и от руководства театра. Этот запуск показал, что идея переводить спектакль именно адаптированным переводом в виде субтитров, транслирующихся на телефон глухого человека, - максимально удобный способ сделать доступным спектакль и не мешать ни артистам (как мешает бегущая строка над сценой), ни другим зрителям (экран черный, не светится, и он маленький, его соседи практически не видят)», - рассказали авторы проекта.

Следующим этапом они намерены субтитрировать три спектакля театров страны: МХТ им. Чехова, Российского академического молодежного театра и Театра кукол им. С. В. Образцова. «Спектакли будут выбраны по принципу - классическое произведение, не абстрактное, сюжетное, понятное глухому человеку, знакомящее его с большим пластом русской культуры. На этом этапе будут исследованы все возрастные категории театральных аудиторий. Сейчас мы работаем над дальнейшей автоматизацией, внедрением приложения с последующим его масштабированием», - уточнили Варвара Коровина и Сергей Видный.

Таким образом, Impact Innovators находит и помогает развитию не просто интересных и прибыльных бизнес-идей, особенно в сфере hi-tech, но и стимулирует их симбиоз с гуманитарными идеями, важными для объединения общества. Подобные проекты могут стать не только опорой для дальнейшего развития экономики страны, но и для укрепления гражданских институтов и гармонизации общественных отношений.