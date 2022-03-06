Бизнес вырастит новую Тайгу

Несмотря на экстремальную экономическую ситуацию, вопросы устойчивого развития остаются в фокусе многих российских компаний. Кризис рано или поздно пройдет, поэтому российский бизнес, особенно ориентированный на экспорт, не планирует отказываться от принципов ESG. Компании продолжают изучать возможности для снижения углеродного следа. В числе наиболее перспективных – лесные климатические проекты (ЛКП).

Тему ЛКП нельзя назвать простой, отметил модератор дискуссии Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров. Некоторым кажется, что достаточно начать высаживать какие угодно деревья, и уже получится хороший климатический проект. Это, конечно, неверно, подчеркнул он. За последний год в России развернулась обширная дискуссия о вокруг регулировании ЛКП, об их использовании в рамках механизмов Парижского соглашения, об их значимости в контексте трансграничного углеродного регулирования.

На этом фоне очень важен голос научного сообщества. Ведь именно ученые знают, как добиться от ЛКП максимального результата. В рамках Красноярского Экономического Форума прошла сессия «Перспективы лесоклиматических проектов: взгляд научного сообщества». Мероприятие состоялось при поддержке Российского партнерства за сохранение климата – объединения, в которое входят более 30 компаний, реализующих инициативы по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Забота о лесе

Сегодня основной драйвер развития ЛПК проектов в России – декарбонизация бизнеса. Многие российские компании планируют сокращать воздействие на окружающую среду с помощью климатических проектов.

«Значительная роль климатических инициатив, например, видна в стратегии углеродной нейтральности En+ Group, которая планирует достичь нулевых выбросов к 2050 году – говорит заместитель руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН Андрей Птичников.

По его словам, ЛКП нельзя назвать простыми в исполнении. В частности, они требуют постоянных поддерживающих инвестиций, то есть разнообразных мероприятий, направленных на заботу о лесе. В отличие от прочих проектов, связанных с экологизацией бизнеса, в случае ЛКП не получится ограничиться стартовыми инвестициями.

Итог реализации ЛКП – углеродные единицы. Чтобы получать максимум единиц, необходимо выбирать оптимальные для России виды ЛКП, отметил ученый. Это, в частности, проекты по сохранению лесов сверх требований законодательства, проекты по уменьшению горимости лесов, проекты по интенсификации лесохозяйственной деятельности.

Рискованное дело

Как отметил в своем выступлении Владимир Чуб, директор Ботанического сада Биологического факультета МГУ, при реализации ЛКП возникает множество рисков. Это, прежде всего, пожары, вредители (главным образом – в монокультурных посадках), заболевания растений и браконьерские рубки. Во внимание также нужно принимать доступность элементов минерального питания, прежде всего – фосфора и азота. Их наличие напрямую влияет на результативность ЛКП.

Ученый указал на существенное различие хвойных и лиственных пород с точки зрения реализации ЛКП. Так, хвойные породы отличаются более высокой горимостью из-за обильного выделения терпеноидов и сухого хвойного опада. А значит риск "обнуления" инвестиций выше. Лиственные породы, в свою очередь, менее подвержены пожарам, более дружественны к травянистым растениям и хорошо накапливают гумус.

Владимир Чуб также подчеркнул, что при реализации ЛКП нужно ориентироваться на естественные условия для роста тех или иных пород. Так, тополь, осина и ольха лучше всего развиваются на территориях с достаточным количеством влаги и обильным минеральным питанием. А вот сосна и лиственница могут расти там, где сухо и мало минерального питания.

Устойчивое лесоуправление

Для достижения значимых результатов в деле декарбонизации необходим переход к устойчивому лесоуправлению, к моделям интенсивного использования воспроизводства лесов, убежден директор Института леса им. В.Н. Сукачева Александр Онучин

По его мнению, проекты, связанные с устойчивым лесоуправлением, следует реализовывать на территориях с лучшими лесорастительными условиями – в центральных районах Красноярского края, южной тайге и лесостепных зонах. При улучшении условий лесохозяйствования на таких территориях деревья смогут депонировать намного больше углерода.

Еще одно перспективное направление – использование сельхозземель с лесной растительностью. На них, например, можно создавать карбоновые полигоны. Однако на сегодняшний день работа по этому направлению не движется из-за особенностей отраслевой регуляторики.

По словам Александара Очунина переход к устойчивому лесоуправлению требует решения нескольких задач. Во-первых, необходимо увеличить число опытных лесных хозяйств, где будут проводиться исследования, связанные с повышением качества ухода за лесом. Во-вторых, требуется наладить бесперебойную коммуникацию между властью, представителями научного сообщества и бизнесом. В-третьих, запустить процесс подготовки квалифицированных кадров. Наконец, для интенсификации лесохозяйственной деятельности нужно принятие соответствующих нормативных актов.

Новая отрасль

Для создания отрасли ЛКП нужна соответствующая методология и стандарты, подчеркнула директор Сахалинского климатического центра при СахГУ Ирина Ведерникова. Проект может быть признан климатическим только на основании методологии, которая определяет, что такое ЛКП, какие есть типы проектов и как определить базовые линии, по которым фиксируется реальная эффективность инициативы.

В России сейчас нет признанной на международном уровне методологии ЛКП. Для ее разработки нужны консолидированные усилия научного сообщества, убеждена руководитель климатического центра. Как только будет сформирована оптимальная методология, климатические проекты можно будет реализовывать один за другим. При этом методология обязательно должна быть зарегистрирована на международной платформе, поскольку углеродные единицы, возникающие вследствие реализации ЛКП, нужны именно для международного рынка. Только после регистрации методологии целесообразно регистрировать сам климатический проект.

Ирина Ведерникова отметила, что из-за событий последних недель интерес зарубежных партнеров к российским ЛКП снизился. Однако это не говорит о том, что нужно "забросить" подготовку методологии. Ее необходимо формировать именно сейчас, чтобы можно было оперативно приступить к реализации ЛКП, когда ситуация нормализуется, считает климатолог.