Диетологи дали советы, как питаться правильно и недорого

Классический рацион сбалансированного питания состоит из четырех частей: первые 25% — это белки, еще 25% — овощи и фрукты, далее — крахмалистые углеводы, и наконец — орехи и масло. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. Терапевт Екатерина Кривцова при этом отметила, что правильный рацион вполне можно составить за счет привычных для россиян недорогих продуктов.

«Классическая тарелка 4 по 25, когда 25% рациона составляет животный белок, мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, 25% — крахмалистые углеводы, это может быть картофель, бобовые, макаронные изделия, 25% — овощи, зелень, фрукты и ягоды. И еще 25% — различные масла, орехи, семена», — рассказал Поляков.

Он подчеркнул, что питаться нужно сбалансированно, чтобы организм мог нормально адаптироваться к любым локальным или глобальным изменениям. Если человек будет так питаться, он будет хорошо себя чувствовать и у него будет хватать сил и энергии на все.

Врач-терапевт, эндокринолог и диетолог Екатерина Кривцова добавила, что в рацион правильного сбалансированного питания могут войти недорогие овощи, крупы, мясо, яблоки и молочные продукты. Не стоит забывать о квашеной капусте, свекле, кураге, нежареных орехах, чесноке, клюкве и яблоках.

Ранее «Эксперт» писал, что сгладить повседневное волнение вполне можно при помощи сбалансированного питания с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна и постного белка. Один из чудо-продуктов от тревоги и стресса — бразильский орех. Он содержит много селена, который улучшает настроение и уменьшает воспаления. Селен также является антиоксидантом, который помогает предотвратить повреждение клеток и развитие рака. В день достаточно съедать всего три-четыре ореха.

