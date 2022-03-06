Минобороны озвучило успехи наступательной операции

Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовское, Среднее, Зеленая долина и Закаблуховка. Подразделения ВС ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь. Взят под контроль жилой район Мариуполя Старый Крым, продолжается наступление на западной и северо-западной окраинах города, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», — заявил Конашенков.

Подразделения российских ВС в ходе наступательных действий взяли под контроль поселения Приютное, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 км. ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вечером, 5 марта, по данным Минобороны РФ, нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 22 единицы военной техники в подземном укрытии, пункт управления, девять складов боеприпасов и МТС, три радиолокационных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности, выведен из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантиново.

За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 — в районе Радомышля, один Су-25 — в районе Нежина, два вертолета Ми-8 — в районе Киева. Всего за сутки было уничтожено шесть беспилотных аппаратов, среди которых Bayraktar TB2 . Поражены три ЗРК «Бук М-1» и три РЛС, уничтожен ЗРК С-300.

«Всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата», — уточнил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне российские войска взяли под контроль военную базу, расположенную неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Среди обнаруженных трофеев танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал». Кроме того, на базе остался склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами. При этом часть оружия хранилась на улице. Это ракетные снаряды для систем залпового огня, минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.

