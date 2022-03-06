МО РФ нашло доказательство разрабатываемого на Украине биологического оружия

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Минобороны уже опубликовало указание Минздрава Украины и акты уничтожения патогенов в полтавской и харьковской биолабораториях.

«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что от сотрудников украинских биолабораторий была получена секретная документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас эти документы изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. По словам представителя Минобороны, с началом специальной военной операции у Пентагона возникли опасения в раскрытии «ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины».

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов», — добавил Конашенков.

По его словам, в ближайшее время Минобороны представит результаты анализа полученных документов.

Ранее «Эксперт» писал, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил разработку США биологического оружия у границ России и Китая. Он обратил внимание, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями, подчеркнул Патрушев.

