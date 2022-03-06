Патриарх Кирилл высказался о ситуации в Донбассе

Жители Донбасса страдают уже на протяжении восьми лет, их истребляют при молчании всего мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС. В канун Великого поста предстоятель РПЦ призвал всех к прощению грехов и обид, подчеркнув при этом, что «прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света».

«Восемь лет в Донбассе идет подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит. Мы знаем, что наши братья и сестры реально страдают, более того, за свою верность церкви могут пострадать», — сказал патриарх.

Он также напомнил, что в канун многодневного Великого поста православные верующие отмечают Прощеное воскресенье.

«С одной стороны я, как пастырь ваш, призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне божьей правды, на стороне божественных заповедей», — отметил патриарх.

Ранее «Эксперт» писал, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил во все епархии для чтения за Божественной литургией текст молитвы о скорейшем восстановлении мира. Ранее ее одобрил патриарх Кирилл. В ней, в частности, содержится просьба ниспровергнуть замыслы иноплеменников, которые ополчаются на Святую Русь.