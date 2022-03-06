Путин и Макрон обсудили безопасность АЭС на территории Украины

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров была затронута тема обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины, передает пресс-служба Кремля. Путин заверил, что российские войска вместе с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС в штатном режиме, Вооруженные силы РФ также контролируют Чернобыльскую АЭС.

«Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Радиоактивный фон остается в норме – все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена», — говорится в сообщении Кремля.

По словам президента, российские Вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы «исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями».

Президент Франции упомянул в разговоре предложение гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней встречи (МАГАТЭ – Россия – Украина) для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Владимир Путин на это ответил, что «в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране».

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили эвакуацию мирного населения из районов боевых действий. Путин обратил внимание, что несмотря на объявленный 5 марта «режим тишины» для выхода мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию. Он предложил Макрону «активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права».

«Владимир Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований», — сообщили в Кремле.

Ранее «Эксперт» писал, что глава Украины Владимир Зеленский утратил контроль над группами диверсантов, в состав которых входят иностранные наемниками. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Как он пояснил, об этом свидетельствует заявления президента Украины о якобы угрозе Запорожской АЭС.