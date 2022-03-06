Российские радиохимики модернизировали переработку ядерных отходов

Ученые из Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. А. А. Бочвара (ВНИИНМ) разработали и запатентовали новый способ и устройство для кристаллизационного выделения и очистки неразделенной смеси уранила и плутонила. Эта разработка может быть использована в гидрометаллургической технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), она дает больший выход продукта и более глубокую степень очистки, сообщается на сайте «Росатома».

«Разработка может быть использована в гидрометаллургической технологии переработки облученного ядерного топлива при реализации проекта по замыканию ядерного топливного цикла», — отметил один из авторов, главный научный сотрудник отдела радиохимических технологий ВНИИНМ Владимир Волк.

Кристаллизационный аффинаж — ​последняя стадия гидрометаллургической (водной) переработки отработанного топлива, во время которой происходит выделение регенерированного урана или уранплутониевых лигатур. Если сравнивать его с жидкостной экстракцией, применяемой на перерабатывающих предприятиях для доочистки материалов, этот метод имеет массу преимуществ. При кристаллизационном аффинаже требуется меньше реагентов, в процессе образуется меньше жидких радиоактивных отходов, оборудование занимает меньше места и оно проще в изготовлении (один линейный кристаллизатор вместо целого каскада экстракторов).

В мире уже есть альтернативное оборудование для кристаллизации, но его разработчики проводят различные этапы этого процесса в отдельных аппаратах. Ученые ВНИИНМ предлагают обойтись одной установкой и для кристаллизации, и для промывки продукта. Особенность новой разработки заключается еще и в том, что после первичного образования кристаллов раствор с оставшимся количеством уранила или смеси уранила и плутонила подвергается вторичной кристаллизации для более полного выделения металлов. Это дает больший выход продукта и более глубокую степень очистки.

Ранее «Эксперт» писал, что госкорпорация «Росатом» планирует в текущем году сдать два объекта Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии. На базе Центра будут производиться радиофармпрепараты, которые позволят проводить более 5 000 процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний в год. Помимо этого, в ЦЯИТ, в частности, будет проводиться радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, которая позволит повысить ее качество и продлить срок годности, что должно увеличить экспорт.

