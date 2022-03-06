Shell принесла извинения за то, что продолжает закупки нефти у России

«Вчера нами было принято трудное решение о приобретении партии российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие предприятия производят бензин, дизель и другие продукты, необходимые людям каждый день. Поясняем, что без постоянных нефтяных поставок на НПЗ, в ближайшие несколько недель энергетическая промышленность не сможет обеспечить наличие товаров первой необходимости во всей Европе. Партии нефти из альтернативных российским источников не могут быть получены нами достаточно оперативно для того, чтобы избежать перебоев в снабжении», — указывается в сообщении компании.

Также Shell заверила, что в настоящее время предпочитает получать нефть не из России всегда, когда это только возможно. Но для налаживания таких поставок требуется время, признали в компании.

Партия Urals в 725 тысяч баррелей была приобретена у трейдера Trafigura со скидкой в 28.5 долларов за бочку по отношению к действовавшей на момент покупки рыночной цене на Brent. Трейдеры считают такой дисконт рекордным, но выражают удивление самим фактом сделки. Прибыль Shell составила около 20 млн долларов.

Британско-нидерландские нефтегазовики принесли общественности извинения в связи с данной ситуацией и обещали перечистить часть полученной прибыли в специальный фонд помощи населению Украины.

Напомним, что на текущей неделе Shell официально объявила о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за проведения российской армией на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации этой страны.

