Стали известны подробности переговоров Путина и Эрдогана

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер заявил, что приостановка военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

Как передает ТАСС со ссылкой на распространенное канцелярией турецкого президента заявление, Эрдоган в этом разговоре предложил «срочное перемирие», которое даст возможность решить гуманитарные проблемы в регионе и искать политическое решение, а также повторил свой призыв: «Давайте вместе проложим путь к миру».

«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком», — говорится в сообщении Кремля.

Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных жителей, удары наносятся точечно и исключительно по объектам военной инфраструктуры. Он подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта, при этом обратив внимание на «бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств».

В этой связи Владимир Путин подчеркнул, что «приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России». Также он заверил Эрдогана в готовности оказать содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий.

«Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее «Эксперт» писал, что Путин заявил о практически полном уничтожении военной инфраструктуры Украины. Особого положения на территории РФ в связи с ситуацией на Украине вводить не планируется, подчеркнул глава государства. По его словам, военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России же такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет. Президент подчеркнул, что спецоперация на Украине идет так, как запланировал Генштаб, и отметил, что Москва будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях.

