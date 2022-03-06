ЦБ разъяснил изменения в работе карт Visa и Mastercard

Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме до истечения срока их действия. Недоступными станут только трансграничные операции по этим картам, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом», – пояснили в Центробанке.

Регулятор отметил, что операции по этим картам обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт (НСПК) с 2015 года, и санкции на них не повлияют. Средства на счетах, привязанных к картам, полностью сохранны и доступны.

В случае выезда за границу ЦБ порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту «Мир», которая уже принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В пресс-службе НСПК посоветовали также использовать за рубежом кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Она принимается в России и еще в 180 странах.

Ранее «Эксперт» писал, что российские банки, которые попали под «блокирующие» санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. При этом все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме. Держатели карт платежной системы «Мир» также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.

