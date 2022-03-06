В ЦБ ответили на самые частые вопросы о денежных переводах за рубеж

В настоящий момент перевести деньги на свой счет за границей гражданам РФ нельзя, зато их можно перечислить другому человеку, но не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте) в месяц. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

«Можно ли оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги, провести коммунальные платежи? Да, такие платежи возможны: для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги», — говорится в сообщении регулятора.

Накануне ЦБ разослал в свои структурные подразделения и кредитные организации РФ информационное письмо об ограничении переводов физических лиц — резидентов. В нем, в частности, говорится, что клиенты российских банков не смогут перевести больше $5 тыс. в месяц в пользу физлиц — резидентов и нерезидентов, включая супругов и близких родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии. Это касается в том числе переводов электронных денег. Близкими родственниками считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные инеполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

Ранее «Эксперт» писал, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме до истечения срока их действия. Недоступными станут только трансграничные операции по этим картам. В случае выезда за границу ЦБ порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту «Мир», которая уже принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, за рубежом можно использовать кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Она принимается в России и еще в 180 странах.

