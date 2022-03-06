В Якутии начались испытания «арктического автобуса»

В Якутске начались экспериментальные исследования прототипа «арктического автобуса», который предназначен для работы в экстремальных условиях бездорожья и при температурах ниже минус 50 градусов. В этом проекте участвуют ученые Южно-Уральского госуниверситета и МГТУ им. Баумана. Работу планируется завершить в 2023 году, а в 2024-ом должно начаться серийное производство уникального автобуса на автозаводе «Урал», сообщили в пресс-службе проекта «Ижиниринг и инновации» Центра управления проектами в промышленности.

«В рамках испытаний в Якутске проходит экспериментальное исследование прототипа "арктического автобуса". На данной стадии мы его тестируем. Это исследование рассчитано на три месяца, по завершении экспериментальных работ будут проанализированы результаты и выработаны решения для создания опытного образца», — рассказал директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.

В пресс-службе вуза поянили, что на сегодняшний день в России нет аналогов создаваемой технике, а необходимость в ней есть. Вахтовые автобусы оказываются бессильны перед снежными заносами Арктики, а гусеничные вездеходы не обеспечивают необходимую пассажировместимость. В «арктическом автобусе» будет жилой модуль, который обеспечит полное автономное жизнеобеспечение пассажиров при аварийных ситуациях. Он будет рассчитан на сутки пребывания в нем до 20 человек. Кроме того, автобус сможет держаться на воде в течение часа для эвакуации пассажиров и водителя.

Одновременно ведется работа и над арктическим автопоездом, который будет состоять из кабины и функционального модуля. В модуле можно разместить кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также учебные классы.

Ранее «Эксперт» писал, что самолет МС-21-300 проходил в Якутске испытания морозом. Каждому этапу испытаний предшествовало выхолаживание самолета — в вечернее и ночное время он находился на открытой стоянке в течение 12 часов. Ранее системы перспективного среднемагистрального российского лайнера были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55°C.

