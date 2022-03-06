Власти ХМАО подтвердили готовность провести российскую паралимпиаду

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова заявила о готовности к проведению паралимпийских игр «Мы вместе.Спорт» на территории региона. Как сообщается в Telegram-канале правительства округа «Югра Z официально», для этого в регионе есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. Днем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту, Минфину совместно с правительством ХМАО — Югры проработать вопрос об организации альтернативных паралимпийских игр.

«Автономный округ подтверждает готовность проведения паралимпийских игр «Мы вместе» в Ханты-Мансийске. Наш регион обладает необходимыми ресурсами, инфраструктурой. Важно: каждое спортивное мероприятие необходимо проводить, ориентируясь на требования безопасности, интересы спортсменов, применять современные подходы», — заявила Комарова.

Источник, близкий к региональному правительству, сообщил URA.RU, что паралимпийские игры ориентировочно пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. По его словам, за право проведения этого мероприятия город конкурировал с Сочи, но в итоге Югре удалось одержать победу. Он также добавил, что на соревнования могут быть приглашены иностранные спортсмены из ближнего зарубежья.

После отстранения российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия проведет свою Паралимпиаду в ХМАО. Там, по его словам, будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручаться медали победителям и призерам. Размер вознаграждения спортсменам-победителям будет тот же, который планировался по итогам Игр в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, также будут выплаты тренерам и специалистам. Чернышенко подчеркнул, что атлеты не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет, передает РБК.

По данным ТАСС, паралимпийская сборная России 6 марта вылетела из Пекина в Москву. В составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен: 33 атлета представляли лыжные гонки и биатлон, 17 — следж-хоккей, десять — горнолыжный спорт, шесть — сноуборд, пять — керлинг на колясках. Церемония открытия Паралимпиады в Пекине состоялась 4 марта. Соревнования завершатся 13 марта.

Ранее «Эксперт» писал, что сборная России завоевала на пекинской Олимпиаде 32 медали, из них шесть золотых. Этот результат весьма противоречив. При большом количестве медалей по «золоту» россияне лишь на девятом месте. Впереди оказались не только мощные Норвегия и Германия, но и Швейцария, Австрия и даже Китай. Спортсмены Поднебесной на домашних Играх сенсационно выиграли целых девять золотых медалей. Перед Играми Олимпийский комитет России и консалтинговая компания Gracenote независимо друг от друга прогнозировали, что Россия окажется в тройке и по общему количеству медалей (30), и по золоту (10).

