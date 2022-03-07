Глава МИД КНР сравнил проблемы Тайваня и Украины

Проблема Тайваня и вопрос Украины коренным образом отличаются друг от друга, поскольку Пекин рассматривает противоречия с Тайбэем как внутриполитический вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего консультативного и законодательного органов страны), передает ТАСС.

«Эти два вопроса в корне отличаются друг от друга. Украинская проблема носит межгосударственный характер. Что касается Тайваня, эта проблема постоянно связана с ущемлением суверенитета Китая», — сообщил Ван И.

По его словам, сложная ситуация в Тайваньском проливе связана с сепаратистскими действиями администрации острова, которая «не признает принцип "одного Китая" и пытается изменить отношения между материковым Китаем и Тайванем, которые представляют собой единое целое». Тем самым они извращают историю, подчеркнул министр.

«Некоторые силы в США с целью сдерживания Китая поощряют тех, кто поддерживает идею так называемой независимости Тайваня. Это серьезно противоречит основополагающим принципам международных отношений, подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе», — добавил министр.

Отвечая на вопрос о конфликте на Украине, министр иностранных дел КНР выразил надежду, что Москва и Киев добьются прогресса в третьем раунде переговоров, а «Китай продолжит прилагать активные усилия для преодоления кризисной ситуации».

«Намерен подчеркнуть, что российско-китайские отношения важны своей независимостью. Они базируются на принципах неприсоединения к альянсам и неконфронтации, а также характеризуются тем, что они не направлены против третьих сторон. Мы убеждены, что наши отношения свободны от внешнего вмешательства или разногласий, спровоцированных какой-либо третьей страной», — заявил Ван И.

Ранее «Эксперт» писал, что резко ограничивая использование Россией доллара, Вашингтон и Брюссель подталкивают к выходу из долларовой зоны не только Россию, но и Китай, который не хочет оказаться на месте Москвы, например, из-за попытки решить вопрос Тайваня военным путем или своей политики в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Москва и Пекин стараются переходить в двусторонней торговле на национальные валюты, рубль и юань соответственно. До конца текущего года планируется перевести на рубли платежи за заправку топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.

