Мединский подвел итог третьего раунда переговоров

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров, передает ТАСС.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперед. Переговоры будут продолжены», — заявил Мединский.

По его словам, Россия надеялась подписать на переговорах с Украиной хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.

«Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече», — добавил Мединский.

Также он сообщил, что российская сторона поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Украинская делегация, по его словам, заверила, что уже во вторник, 8 марта, они заработают.

«Мы сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжения их командования и их администрации», — уточнил глава делегации РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия требует от Украины, чтобы она прекратила свою военную деятельность, прописала в Конституции нейтральный статус, признала Крым в составе России, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в этом случае спецоперация РФ может быть прекращена в любой момент.

