Минобороны подвело итоги одиннадцати дней спецоперации

Всего за время специальной операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Накануне Вооруженные силы РФ уничтожили три истребителя Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один штурмовик Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотников.

«Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 76 радиолокационных станций. Уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков.

По его словам, в воскресенье вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты три Су-27 в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС РФ поразила три ЗРК «Бук-М1» и две РЛС Вооруженных сил Украины.

Подразделения российских ВС взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное, сообщил Конашенков. Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило 6 км. Группировка войск ДНР установила контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка и Мирное. Подразделения Народной милиции ДНР вели наступательные действия в Мариуполе. По словам Конашенкова, основные боестолкновения велись на западе города — в Новоселовке, Поселке Моряков, Осоавиахиме, и на востоке — в Найденовке и Азов Кольцо.

Кроме того, Конашенков сообщил, что в воскресенье вечером был зафиксирован случай, когда на проспекте Победы в Мариуполе «боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита». По словам представителя Минобороны, обнаружив бойцов Народной милиции ДНР, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы «украинские националисты убили четверых и ранили пятерых мирных граждан».

Ранее «Эксперт» писал, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Минобороны уже опубликовало указание Минздрава Украины и акты уничтожения патогенов в полтавской и харьковской биолабораториях. Конашенков уточнил, что от сотрудников украинских биолабораторий была получена секретная документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По словам представителя Минобороны, с началом специальной военной операции у Пентагона возникли опасения в раскрытии «ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины».

