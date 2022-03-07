Пермские ученые создали из листьев лопуха средство от диабета

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали растительную субстанцию, которая может стать основой для новых препаратов для профилактики и лечения людей с нарушениями обмена веществ и диабетом второго типа. Данные своего исследования ученые изложили в журнале «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии», сообщила пресс-служба вуза.

«Для профилактики и вспомогательной терапии широко используют препараты растительного происхождения. Они оказывают мягкое воздействие на организм и, как правило, обладают низкой токсичностью. В частности, сейчас все больше внимания уделяют ферментированным растительным средствам. Их применяют в качестве общеукрепляющих, иммуномодулирующих и гипотензивных средств, а также для профилактики метаболического синдрома, сахарного диабета и атеросклероза», — пояснил аспирант кафедры «Химия и биотехнология» Руслан Хайбуллин.

В качестве сырья биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен снижать уровень сахара и холестерина в крови, а также оказывать пребиотическое действие. Профессор кафедры, доктор медицинских наук Лариса Волкова пояснила, что для улучшения ферментации к измельченному сырью добавили бактерии рода Lactobacillus. Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами, которые оказывают синергетический эффект на организм человека.

Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени ак. Е.А. Вагнера провели исследования на животных, которые подтвердили, что продукт снижает уровень сахара в крови. Биотехнологи уверены, что в будущем такую субстанцию можно применять для получения растительных гипогликемических лекарственных препаратов с комбинированным действием, а разработанный метод позволит получать ферментированные субстанции и из других видов растительного сырья.

Ранее «Эксперт» писал, что чернослив, финики и курага являются прекрасными заменителями лекарственных препаратов, потому что обладают множеством полезных свойств для организма человека. При этом они являются натуральными, а значит абсолютно безвредными, и по цене часто более доступными, чем лекарства.

