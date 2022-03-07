Песков назвал условия для прекращения спецоперации

Россия требует от Украины, чтобы она прекратила свою военную деятельность, прописала в Конституции нейтральный статус, признала Крым в составе России, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью агентству Reuters заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что в этом случае спецоперация РФ может быть прекращена в любой момент.

«Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым — российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все. Это может остановиться в любой момент», — цитирует ТАСС ответ Пескова в интервью, вышедшем на английском языке.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о практически полном уничтожении всей военной инфраструктуры Украины. Особого положения на территории РФ вводить не планируется, подчеркнул глава государства. По его словам, военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России же такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет. Президент подчеркнул, что спецоперация на Украине идет так, как запланировал Генштаб, и отметил, что Москва будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях. Путин назвал абсолютно правильным решение не ограничивать операцию только территорией Донбасса. Придать Украине нейтральный статус важно для того, чтобы эта страна не вступила в НАТО, напомнил он.

