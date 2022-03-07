Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства. При наличии валютных обязательств со странами из этого перечня теперь можно рассчитываться в рублях.

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В перечень вошли США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань. Все эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала спецоперации на Украине.

В правительстве уточнили, что этот перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

«Российские граждане и компании, а также само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — пояснили в кабмине.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В соответствии с документом, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности должны «осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них». Кроме того, с марта российским резидентам запрещено предоставлять займы в валюте.

