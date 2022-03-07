Путин призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей на Украине

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер призвал ЕС повлиять на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право.

«Отмечено, что российские Вооруженные силы уже несколько раз объявляли "режим тишины" для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», — говорится в сообщении Кремля.

Во время переговоров стороны предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что «российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением».

Ранее «Эксперт» писал, что эвакуацию мирного населения из районов боевых действий обсудили накануне в ходе телефонного разговора лидеры России и Франции. Владимир Путин предложил Эммануэлю Макрону «активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права».

