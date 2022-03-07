Россия откроет гуманитарные коридоры из четырех городов Украины

Вооруженные силы РФ объявляют «режим тишины» и с 10 утра 7 марта открывают гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10:00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что российские военные будут контролировать эвакуацию людей с беспилотных летательных аппаратов, и предупредили, что «все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны». Российская сторона уведомила об открытии гуманитарных коридоров профильные структуры Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международного комитета Красного Креста на Украине.

«Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан», — заявили в штабе.

Ранее «Эксперт» писал, что эвакуацию мирного населения из районов боевых действий обсудили накануне в ходе телефонного разговора лидеры России и Франции. Владимир Путин обратил внимание, что несмотря на объявленный 5 марта «режим тишины» для выхода мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию. Он предложил Макрону «активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права».