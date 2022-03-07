Российским ученым отменят требование о публикациях в зарубежных изданиях

При выполнении федеральных проектов и программ, а также госзаданий на научные исследования правительство РФ намерено отказаться от требования по наличию у ученых публикаций в зарубежных изданиях. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus», — заявил Чернышенко.

Вице-премьер поручил Министерству науки и высшего образования РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

В действующей методике, с помощью которой Минобрнауки оценивает, в каком объеме научные организации выполняют госзадание, боее высокую оценку получают те исследователи, которые публикуют свои статьи в зарубежных изданиях. Обязательное наличие публикаций в международных базах научных изданий содержится и в условиях предоставления грантов от Российского научного фонда и финансирования в рамках ряда госпрограмм и проектов.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия уверенно входит в десятку мировых лидеров по масштабам научно-технического комплекса. И действительно, по объему затрат на науку Россия занимает девятое место в мире. В 2019 году рост затрат на выполнение исследований и разработок составил 6,3% (в постоянных ценах), опередив динамику ВВП страны. К сожалению, это пока нельзя назвать тенденцией: рост 2019 года даже не компенсировал в полной мере уменьшение финансирования в 2018 году (−9,2%).

