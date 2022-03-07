Специалисты рассказали, как правильно хранить наличность дома

В результате экономического шока многие россияне перевели деньги со своих банковских счетов в наличность, чтобы хранить у себя дома. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, как правильно хранить банкноты, чтобы не повредить их. Так, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что купюры надолго сохранят платежеспособность, если их не нагревать и не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук добавил, что купюры также боятся высокой влажности.

«Идеальным местом для хранения наличности можно считать темное место, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности. Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в такой герметичной упаковке деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере», — сообщил Корнейчук.

Он не советует хранить деньги между книжными страницами, так как на них может отпечататься полиграфическая краска, да и грабители часто начинают поиск именно с книг.

Как пояснила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко, если банкноты все же повредились, в определенных случаях ими все равно можно пользоваться. В оборот торговые точки и банки обязаны принимать загрязненные купюры, изношенные, надорванные, имеющие потертости, небольшие отверстия или проколы, с посторонними надписями, с пятнами, с оттисками штампов, без одного угла или края. А банкноты с отсутствующим серийным номером, пятнами, затрудняющими визуализацию, и при отсутствии 45% нужно сдать в банк для обмена.

Ранее «Эксперт» писал, что оъем наличных денег в обращении (вне Банка России) на 1 марта 2022 года составил 15,815 трлн рублей. За месяц показатель денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, вырос на 2 трлн рублей, или на 14,7%. Статистика Банка России доступна с 2002 года. И такого притока наличности в абсолютном выражении в экономику не было за все время наблюдений. За весь 2020 год, который стал рекордным за десятилетие по приросту наличности, этот показатель увеличился на 2,8 трлн рублей.