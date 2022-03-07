Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

Цена газа на бирже в Европе четвертый торговый день подряд обновляет исторический рекорд и в ходе торгов 7 марта уже превысила $3 000 за 1 тыс. кубических метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

За тысячу кубометров газа в начале торгов давали $2 400, но после нескольких часов работы биржи цена выросла до $3 000.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 017,5 за 1 тыс. куб. метров, или 267 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

На фоне растущих цен официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил журналистам, что холдинг продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей. На 6 марта заявки составляли 109,5 млн куб. метров, на 7 марта — 109,6 млн куб. метров.

Нефть марки Brent также выросла в цене до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из России.

Ранее «Эксперт» писал, что цена ближайших (апрельских) фьючерсов на хабе TTF 3 марта пробила отметку в $2000 за тысячу кубов и торговалась по $2011, днем ранее торги завершились на уровне $1418, согласно данным биржи ICE Futures. Исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года, когда тысяча кубометров газа стоила $2138 и при нынешних темпах роста цен до него осталось совсем немного, считают эксперты. Средняя цена на TTF за февраль была на уровне $935.

