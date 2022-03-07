Выдавать разрешения на сделки с иностранцами будет подкомиссия Минфина

В Министерстве финансов России создана подкомиссия по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций. Ее возглавил глава Минфина Антон Силуанов, говорится на сайте ведомства.

«Для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций», — сообщили в Минфине.

В ведомстве уточнили, что заявления о выдаче разрешений можно направлять по электронному адресу Минфина, а также почтовым отправлением или нарочным.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ разослал в свои структурные подразделения и кредитные организации РФ информационное письмо об ограничении переводов физических лиц — резидентов. В нем, в частности, говорится, что клиенты российских банков не смогут перевести больше $5 тыс. в месяц в пользу физлиц — резидентов и нерезидентов, включая супругов и близких родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии. Это касается в том числе переводов электронных денег.

