5 фильмов о реальном противостоянии спортсменов

Фильм «Чемпион мира» о легендарном шахматном поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчного выходит в онлайн-кинотеатре Okko. К долгожданной премьере рассказываем об этом и других фильмах про спорт, основанных на реальных событиях. «Чемпион мира» смотреть можно эксклюзивно на Okko в течение 30 дней за 1 рубль при оформлении подписки (ознакомьтесь с условиями акции).

«Чемпион мира»

Подлинные истории спортивных достижений по накалу страстей превосходят любые вымышленные сценарии. Именно поэтому спортивные драмы чаще всего основаны на реальных событиях. Не стал исключением и «Чемпион мира» Алексея Сидорова, режиссёра культового сериала «Бригада» и хитовой военной драмы «Т-34». Фильмы основанные на реальных событиях про спортсменов нередко посвящены зрелищным противостояниям и соперничеству. «Чемпион мира» рассказывает как раз одну из таких историй. На экран перенесён реальный поединок выдающихся советских шахматистов Анатолия Карпова (Иван Янковский) и Виктора Корчного (Константин Хабенский).

В 1974 году молодой шахматист Анатолий Карпов становится чемпионом мира, но не все считают его победу заслуженной. Прежде всего опытный гроссмейстер Виктор Корчной, который скептически отзывается о способностях молодого чемпиона. С этого момента начинается история соперничества двух гениев. В 1976 Корчной отказался возвращаться в СССР, попросил политического убежища и поселился в Швейцарии. А еще спустя некоторое время Карпов и Корчной вновь встретились за шахматной доской, и на этот раз их противостояние стало не только личным и интеллектуальным, но и политическим.

«Жертвуя пешкой»

Ещё одна история знаменитого шахматного противостояния — фильм «Жертвуя пешкой», с первым Человеком-пауком Тоби Магуайром в главной роли. Действие разворачивается почти в то же самое время что и в фильме «Чемпион мира» — начало 1970-х, разгар холодной войны. Главный герой — выдающийся американский шахматист Роберт (Бобби) Фишер (Тоби Магуайр), гений на грани безумия, страдающий паранойей и не всегда контролирующий свои эмоции. Бобби нередко устраивает скандалы, часто ему кажется что за ним следит КГБ. Или не кажется? Паранойя Бобби коренится в его прошлом — он сын русской коммунистки, эмигрировавшей в США. К тому же идёт холодная война и шахматный турнир уже не просто игра. Власти враждующих стран оказывают на шахматистов невероятное давление. На чемпионате мира 1972 года Бобби предстоит сразиться с лучшим советским шахматистом и действующим чемпионом мира Борисом Спасским (Лев Шрайбер). Впоследствии именно их поединок журналисты назовут «матчем столетия».

Интересный факт: Анатолий Карпов впервые получил титул чемпиона мира именно из-за скандального поведения Фишера, который выдвинул невыполнимые требования к Международной шахматной федерации, из-за чего был лишён титула.

«Борг/Макинрой»

«Борьба льда и огня» — именно так спортивные комментаторы описывали матчи легендарных теннисистов шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя. Они виртуозно играли в теннис и были полными противоположностями, что добавляло матчам зрелищности — пока Макинрой ругался с судьями и ломал ракетки, Борг хранил молчание и оставался невероятно спокоен. Естественно кино не могло обойти стороной историю их знаменитого соперничества, продлившегося несколько лет. Будучи яростными врагами на корте, в жизни они испытывали друг к другу скорее симпатию. Так, когда Борг решил завершить карьеру, находясь на пике формы, именно Макинрой уговаривал его остаться, объясняя это тем, что в таком случае ему не с кем будет играть. На экране их образы воплотили не менее харизматичные актёры: Макинроя сыграл столь же скандальный и эмоциональный Шайя ЛаБаф, а Борга — сдержанный шведский красавец Сверрир Гуднасон. В центре сюжета самый эффектный матч Борга и Макинроя, который состоялся на Уимблдоне в 1980 году.

«Форд против Ферари»

Список знаменитых спортивных противостояний будет неполным без истории о сражении за скорость. В основе фильма биографические факты из жизни Генри Форда-младшего и Энцо Феррари, владельцев одноименных автомобильных концернов. Однако в кино они являются лишь второстепенными персонажами.

Главные герои — два автогонщика и по совместительству автоконструктора Кен Майлз (Кристиан Бейл) и Кэролл Шелби (Мэтт Дэймон). Именно им отведена решающая роль в создании скоростного Форда GT40, который способен обогнать знаменитые Феррари и вывести автомобили марки Форд на новый уровень. В преддверии гонок в Ле-Мане в середине 1960-х годов они работают над модернизацией автомобиля, но никто всерьез не верит в то, что Форд может обогнать Феррари. Смогут ли они совершить революцию в автомобилестроении и победить в гонке? Об этом рассказывает оскароносная картина Джеймса Мэнголда, которую хвалила зарубежная пресса, о чём свидетельствует премия «Выбор критиков» в 2020 год, фильм оценили и кинозрители — он собрал более чем 225 миллионов долларов в мировом прокате.

«Тоня против всех»

Ни для кого не секрет, что спортивные скандалы интересны публике не меньше, чем мотивирующие спортивные достижения. Именно об этом рассказывает фильм «Тоня против всех» — биографическая драма об эксцентричной фигуристке Тоне Хардинг.

В 1994 году противостояние двух самых сильных фигуристок США Тони Хардинг и Нэнси Керриган завершилось нападением на последнюю. Керриган не смогла участвовать в соревнованиях, поскольку нападавший сильно ушиб ей ногу. В подготовке покушения обвинили Тоню Хардинг. И хотя всё спланировал бывший муж и телохранитель Тони, общественность обрушилась именно на неё, мигом забыв о недюжинных спортивных заслугах.

Возможно, Хардинг так и осталась бы самой безумной фигуристкой в истории американского спорта, если бы голливудская звезда Марго Робби не решилась рассказать её историю под другим углом. Робби спродюсировала байопик о фигуристке и сыграла в нем главную роль. В её трактовке Тоня Хардинг предстаёт трагической фигурой, этакой бунтующей рок-звездой, для которой нет места в консервативном спорте.