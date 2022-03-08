Цены на бензин в США достигли исторических максимумов

Розничные цены на бензин в США выросли во вторник до исторического рекорда, сообщает Ruters. Однако эксперты ожидают продолжения роста стоимости топлива из-за намерений Вашинготона запретить импорт российской нефти.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость розничного галлона (ок. 3,79 литра) бензина в начале вторника достигла 4,173 доллара. В некоторых частях страны цены превысили 5 долларов за галлон, нанеся удар по потребителям в стране с крупнейшим потребителем бензина в мире.

Рост затрат на топливо наносит ущерб семейным бюджетам американцев, что заставляет их изменить привычки потребления.

Администрация Байдена в настоящее время рассматривает возможность полного запрета российского импорта. Однако эта мера не находит поддержки у некоторых стран ЕС из-за опасений резкого роста цен на энергоносители.