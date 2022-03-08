Дональд Трамп-младший считает, что Украина и Байден лгут

Дональд Трамп-младший разместил у себя в ленте коллаж из четырех фотографий, три из которых широко разошлись в рамках пропагандистской кампании украинских властей. На первом фото — пилот истребителя с подписью «Призрак Киева», который якобы сбил несколько десятков российских боевых самолетов. На втором – фотография острова Змеиный, где, по сообщениям украинских СМИ и блогеров, героически сражались, погибли и даже были посмертно награждены пограничники, которые на самом деле, как оказалось, живы-здоровы и просто сдались в плен российским военным. Третье фото – мисс Украины, «защищающая» свою страну в снаряжении для страйкбола.

В один ряд с этими фейками Трамп-младший поставил четвертое фото – нынешнего американского президента с надписью «81 миллион голосов», явно имея в виду подтасовки на последних выборах.

Объединяет все эти фотографии размещенная над ними надпись:

«То, чего никогда не было».

