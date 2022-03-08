Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях

Как отметил на брифинге 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, на территории Украины действовали 26 американских лабораторий и других подобных объектов, сообщает ТАСС.

«США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», - передает ТАСС слова представителя китайского МИД. Он подчеркнул также, что его страна призывает соответствующие стороны обеспечить безопасность этих лабораторий и добавил, что военные биологические программы США на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга – США, по словам Чжао Лицзяня, контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира.

Напомним, что 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам о вскрытых во время военной спецоперации ВС РФ фактах реализации военно-биологической программы, финансируемой США. А 7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил подробности об обнаруженных объектах и документах.

