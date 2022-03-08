Малайзия не намерена вводить санкции против России

Малайзия не будет вводить санкции против России, заявил министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла.

«Мы не верим в односторонние санкции», — заявил Датук Сери Сайфуддин перед законодателями в парламенте во вторник, 8 марта.

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«Санкции должны пройти (процедуру одобрения) в Организации Объединенных Наций. Как член Совета по правам человека мы уже рекомендовали прекращение огня и продолжение переговоров», - отметил глава МИД Малайзии.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При наличии валютных обязательств со странами из этого перечня теперь можно рассчитываться в рублях.

В перечень вошли США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань. Все эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала спецоперации на Украине.