Намерения BP и Shell отказаться от российской нефти привели к очередному скачку цен

Представитель британской BP сообщил сегодня агентству Bloomberg, что компания не станет заключать новые контракты на приобретение в РФ. В то же время он подчеркнул, что в ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям Евросоюза, является исключением из данного правила.

Также намерение прекратить все спотовые закупки российской сырой нефти «в качестве первого немедленного шага» декларировали сегодня в британско-нидерландской компании Shell. Об этом сообщает Reuters.

На фоне данных заявлений цена майских фьючерсов на нефть марки Brent к середине дня во вторник выросла до отметки 127,32 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI подорожали до 122,83 доллара. Вчера на рынке наблюдалось кратковременное подорожание Brent до 139,13 доллара за баррель, а WTI - до 130 долларов. Такие цены были зафиксированы впервые с 2008 года.

Напомним, в субботу Shell закупила 725 тысяч баррелей нефти марки Urals у трейдера Trafigura со скидкой в 28.5 долларов за бочку по отношению к действовавшей на момент покупки рыночной цене на Brent. Прибыль компании, публично извинившейся за сделку, составила около 20 млн долларов.

Между тем, заместитель председателя Правительства России Александр Новак заявил накануне, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Он указал, что такие действия приведут к повышению цены до 300 долларов за баррель. По его словам, оперативно заместить российскую нефть в Европе возможности сейчас просто нет, для этого потребуется не один год.