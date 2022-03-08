Никель: $100000 за тонну – не предел

Опасения возможных перебоев, снижения или полного прекращения поставок российского никеля привели сегодня утром к росту цены на этот металл на торгах LME до уровня выше 100 тысяч долларов за тонну.

По состоянию на половину десятого утра, передает Bloomberg, фьючерс на никель с поставкой в июне достигал отметки 100680 долларов за тонну, демонстрируя рост на 109,4%. Такую цену агентство называет беспрецедентной, поскольку металл торгуется по такой цене впервые в истории.

Эксперты считают столь резкий и мощный взлет стоимости никеля вполне логичным. Крупнейший в мире производитель этого металла (как и палладия) – российская компания «Норильский никель», на долю которой приходится около 20% производства первого и почти 40% производства второго. Даже частичный – не говоря уже о полном – уход «Норникеля» с рынков стран, объявивших санкции против России, создаст серьезнейшие проблемы для производителей нержавеющей стали и автомобильной промышленности.

