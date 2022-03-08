Преимущества аренды авто премиум-класса

Когда необходима аренда премиум-авто?

Бывают разные ситуации, когда выручает аренда авто премиум-класса с водителем от компании unicars.rent. Например:

При встрече иностранных делегаций, важных персон и других почетных гостей. Принимающей стороне важно соблюсти этикет и подчеркнуть свое отношение к гостям.

При организации деловых встреч, неофициальных переговоров с партнерами, командировок и важных совещаний. Представительские автомобили производят хорошее впечатление на гостей, придают торжественность любому событию, подчеркивают имидж успешных людей и создают атмосферу совершенного комфорта.

В качестве корпоративного транспорта для руководства – когда важно не экономить на комфорте и подчеркнуть имидж компании.

При проведении семинаров, конференций, научных, культурных и других мероприятий, которые организовываются на высоком уровне.

При выборе транспорта для свадебного кортежа, организации фотосессии или романтической встречи. Представительские автомобили – это статусные атрибуты, которые подчеркнут значимость и уровень важного события.

При проведении корпоративных вечеринок, выпускных, дней рождений, юбилеев и других торжеств. Организаторам торжественных мероприятий важно удержать высокую планку и профессионально решить транспортный вопрос. В таких ситуациях аренда автомобилей премиум-класса с водителем становится наилучшим решением.

Для гостей города, приехавших на личную или деловую встречу. Наличие люксового авто с водителем делает посещение города максимально приятным и исключает любые неудобства.

Что собой представляет автомобиль премиум-класса

Естественно, прежде чем брать напрокат дорогой автомобиль, стоит узнать, какие именно модели относят к премиум-классу. Бренд в этом случае не всегда является показателем премиальности, ведь не все машины Mercedes-Benz, к примеру, относятся к этой категории транспортных средств. Обычно подобные авто обладают следующими характеристиками:

Мощным силовым агрегатом большого объема – не меньше 250 лошадиных сил.

Автоматической или роботизированной коробкой передач.

Идеальным интерьером, в котором использованы вставки из дерева, кожаная обивка сидения, современная электроника и так далее.

Наличие множества систем безопасности, начиная от подушек и заканчивая автоматическим торможением при обнаружении препятствия впереди.

Почему арендовать премиум-автомобиль выгоднее, чем покупать?

Купить автомобиль премиум-класса может позволить себе не каждый. И дело даже не в том, что такая машина стоит дорого, а в том, что покупка премиального автомобиля сопряжена со многими дополнительными расходами. Авто с каждым днём и километром дешевеет. Кроме того, у каждого собственника есть издержки в виде КАСКО, ОСАГО, трат на парковку, регулярного обслуживания и других расходов на содержание автомобиля, а также транспортного налога и налог на роскошь.

Аренда автомобиля – это отличный выход, во-первых, чтобы избежать всех этих ненужных хлопот. Во-вторых, это прекрасная возможность попробовать в деле любой автомобиль и выбрать наиболее подходящий для себя.

Преимущества аренды автомобилей премиум-класса с водителем

Главные плюсы премиальных машин – это превосходный уровень комфорта, забота о безопасности и впечатляющий внешний вид. Такой транспорт производит приятное впечатление, подчеркивает статус человека и значимость события. В зависимости от ситуации, аренда премиум-авто с водителем профессионально решает разные задачи: